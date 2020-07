Reggio Calabria: intitolata una via all’ex allenatore della Reggina e del Messina Franco Scoglio [FOTO]

20 Luglio 2020 21:25

Reggio Calabria: nel pomeriggio la cerimonia ufficiale di intitolazione di Via Franco Scoglio, già allenatore della Reggina e del Messina

Si è svolta nella giornata di oggi, a Reggio Calabria, la cerimonia ufficiale di intitolazione di Via Franco Scoglio, già allenatore della Reggina, del Messina e della Gioiese. All’evento erano presenti: il consigliere Giovanni Latella, il Presidente della Toponomastica, Giuseppe Cantarella, l’amico fraterno nonché collaboratore di Scoglio, Pino Scopelliti, i suoi ex calciatori Pasquale e Umberto Babuscia, Alfredo Auspici, Giusva Branca, Pino D’Amico e vari tifosi amaranto. Durante la manifestazione è stato comunicato che prossimamente verranno dedicate altre piazze e strade a personaggi del calcio reggino come Tommaso Maestrelli, Umberto Gatto, Bergaric e tanti altri.