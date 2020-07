Reggio Calabria, turista travolta sulle strisce pedonali del Museo: trasportata d’urgenza in Ospedale [FOTO LIVE]

29 Luglio 2020 19:39

Reggio Calabria, grave incidente stradale alle 19 di oggi pomeriggio al Museo: donna ferita, le immagini

Una donna di Torino è stata travolta mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali del corso Garibaldi, nel tratto tra il Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia e piazza De Nava, poco prima delle ore 19:00 di oggi pomeriggio. La donna, che si trovava in città dove vivono i suoi genitori, ha riportato ferite e contusioni: soccorsa dagli operatori dell’ambulanza, è stata trasportata d’urgenza in ospedale molto dolorante alle gambe e con perdita di sangue dal naso. L’auto che l’ha investita aveva appena imboccato il corso Garibaldi dalla salita del Roof Garden (via Vollaro). Sul posto gli agenti della polizia scientifica che stanno effettuando tutti i rilievi del caso.