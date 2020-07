Reggio Calabria: sopralluogo presso lo svincolo di Bocale, completamento dei lavori entro 10 giorni [FOTO e VIDEO]

13 Luglio 2020 18:19

Reggio Calabria: pomeriggio si è tenuto un sopralluogo presso lo svincolo di Bocale per la riapertura secondo gli indirizzi concordati nei vari comitati d’ordine e sicurezza che si sono svolti in Prefettura

Nel pomeriggio di oggi si è tenuto un sopralluogo presso lo svincolo di Bocale a Reggio Calabria per la riapertura secondo gli indirizzi concordati nei vari comitati d’ordine e sicurezza che si sono svolti in Prefettura a garanzia di una maggiore sicurezza dello svincolo in essere e della viabilità sulla 106. I lavori inizieranno subito e saranno completati entro dieci giorni lavorativi. La ditta che si è aggiudicata l’appalto e l’Anas provvederanno alla rimodulazione della segnaletica e alla riproposizione dei limiti di velocità. Lo svincolo, inoltre, sarà dotato di telecamere che riproporranno le immagini alla centrale operativa di Polizia per le eventuali sanzioni verso gli automobilisti indisciplinati che non rispetteranno la segnaletica.