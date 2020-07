Reggio Calabria, i due volti della spiaggia Sorgente: la galleria del degrado, prima del paradiso balneare. Campicelli: “mancano i servizi, chiediamo aiuto alle Istituzioni” [FOTO & VIDEO INTERVISTA]

11 Luglio 2020 15:04

Reggio Calabria: nonostante il degrado e lo stato di abbandono all’interno della galleria che porta alla “Sorgente”, l’associazione CupidOrganization continua a curare la spiaggia per offrire un servizio alla cittadinanza

Per il cittadino di Reggio Calabria, la cosiddetta “Sorgente” è molto più che una semplice spiaggia. Uno dei luoghi simbolo della città calabrese dello Stretto, è da sempre un tratto che sta a cuore alla popolazione del luogo. Nonostante il grande valore simbolico per la cittadinanza, oltre all’infinita potenzialità che una spiaggia situata a pochi passi dal centro storico potrebbe offrire, l’incuria e il degrado sono l’amara realtà di un’oasi paradisiaca stuprata dalla negligenza e dalla maleducazione di pochi. Lo stato di abbandono in cui versa la galleria che conduce al mare riempe di tristezza i reggini fruitori della spiaggia libera. Come si nota dalle FOTO in alto, metri e metri di spazzatura occupano la carreggiata destra del tunnel, rendendo difficile il passaggio con l’automobile, impossibile il transito a piedi o in bicicletta.

Se da un lato domina l’inciviltà, dall’altro emerge invece la voglia di combattere e di lottare per l’amore della propria terra. Ai microfoni di StrettoWeb è intervenuto Leandro Campicelli, presidente dell’associazione CupidOrganization, che da 11 anni si occupa della pulizia, sistemazione e abbellimento della Sorgente. “In questi giorni ci siamo dedicati a ripulire in modo generale tutta la spiaggia, a spianare il torrente per permettere alle persone di raggiungere l’area. Inoltre, grazie ad alcune donazioni spontanee dei cittadini, abbiamo piantato alberi per dare decoro alla zona”, sottolinea Campicelli. E in effetti la situazione sembra molto migliore rispetto agli anni passati, grazie al lavoro dei membri dell’associazione che hanno installato una staccionata divisoria (tra spiaggia e parcheggio auto) e alcune panchine.

La CupidOrganization cerca di mantenere pulizia e ordine anche di inverno, tutto senza alcun scopo di lucro e guadagno ma solo per il bene della città e degli abitanti che si recano alla Sorgente per trascorrere qualche ora di serenità. “Adesso stiamo chiedendo l’autorizzazione per poter negli anni futuri tutelare questo tratto di spiaggia e renderla patrimonio della città – continua Campicelli – . In undici anni abbiamo portato decoro alla zona, che prima era una discarica piena di immondizia. Chiediamo soltanto la concessione, un documento ufficiale, che ci dia a nome dell’associazione la possibilità di poter continuare a lavorare per il comune. Inoltre abbiamo fatto la domanda – conclude il presidente dell’associazione – per creare delle pedane e dei gazebo da mettere a disposizione dei cittadini disabili, affinché la spiaggia possa essere utilizzata da tutti”. E’ questa la Reggio bella che merita di essere ascoltata e aiutata, la speranza è che Istituzioni possano intervenire per risolvere queste problematiche e ridare valore ad una zona che potrebbe davvero essere un punto di forza per la stagione estiva della città. Di seguito il VIDEO dell’INTERVISTA al presidente Leandro Campicelli.