Reggio Calabria, anche i rifiuti dell’ASL n° 11 abbandonati a Ciccarello [FOTO]

1 Luglio 2020 12:54

Reggio Calabria, le immagini dei rifiuti dell’ASL n° 11 “Reggio Nord” abbandonati in strada a Ciccarello

Siamo a Ciccarello, uno dei quartieri di Reggio Calabria più popolosi e al tempo stesso più colpiti dall’emergenza rifiuti che dilaga da anni senza sosta. Tra i rifiuti abbandonati in fondo alla strada (via Ciccarello, nei pressi del torrente Sant’Agata) abbiamo trovato rifiuti chiaramente riconducibili all’ASL n° 11 “Reggio Nord”, come si può osservare dalle targhe che giacciono accanto a sedie, stufe, macchinari ed elettrodomestici vari. Anche fossero solo le targhe dell’ASL, ci chiediamo come sia possibile che siano finite proprio a Ciccarello e chi le abbia abbandonate così barbaramente sul ciglio di una strada pubblica. Evidentemente i “lordazzi” di questa città non sono (solo) i cittadini, vessati dalla TARI più alta d’Italia e abbandonati con montagne di rifiuti non raccolti sul portone. Il problema, chiaramente, è molto più ampio rispetto al semplice scaricabarile sull’anello più debole del sistema. Cioè la gente. Cornuta e mazziata.