10 Luglio 2020 13:09

Reggio Calabria, i lavoratori AVR da ormai diverso tempo protestano per il mancato pagamento

Da ormai diversi mesi i lavoratori Avr del Comune di Reggio Calabria protestano per rivendicare i pagamenti delle mensilità arretrate. Proprio qualche giorno fa i lavoratori avevano protestato a Piazza Italia con un sit in pacifico per fare sentire la loro voce.