Reggio Calabria: interessante incontro nell’ambito di “Super-visione” metropolitana [FOTO]

18 Luglio 2020 09:14

Reggio Calabria, l’incontro si è svolto giovedì 16 luglio

“Si è svolto, questo giovedì 16 luglio, un nuovo incontro nell’ambito di “Super-visione” metropolitana, format giovanile dedicato ad approfondimenti su tematiche legate al territorio. L’argomento affrontato durante questo appuntamento, il secondo del mese, è stato il turismo, settore che potrebbe fare da traino alla nostra economia ma che…risulta ben lontano dalla nostra “visione”, appunto”. Lo afferma in una nota Alessandra Quattrone Coordinatrice cittadina GN-RC.

“Assieme a Massimo Ripepi, consigliere comunale e commissario metropolitano FDI, e Luigi Dattola, consigliere comunale FDI, hanno relazionato Natale Cangemi, componente esecutivo provinciale FDI con delega al turismo, e Giuseppe Nucera, presidente Assobalneari Calabria. Un incontro proficuo che ha messo in luce le criticità che fanno da zavorra e impediscono di essere volano a quello che potrebbe essere un enorme indotto, in un territorio che ogni giorno fa i conti con percentuali di disoccupazione ed emigrazione preoccupanti. A partire dall’assenza di una visione globale delle infrastrutture e dei collegamenti, come ampiamente spiegato dagli esponenti di Fratelli d’Italia, fino alle difficoltà incontrate dagli operatori commerciali e dell’intera filiera ricettiva (ma non solo), che hanno portato molte attività artigianali quasi a scomparire. Eppure, ha sottolineato Nucera, ogni angolo della Calabria si presta allo svolgimento di attività di qualunque settore, grazie a potenzialità enormi mai sfruttate. Riflessioni ben condivise dal coordinatore provinciale GN-RC Angelo Costantino che moderato l’incontro”.