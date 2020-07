Reggio Calabria, vasto incendio sulle colline di Pentimele: fiamme nei pressi della sede di StrettoWeb [FOTO LIVE]

18 Luglio 2020 13:04

Reggio Calabria, le fiamme divampano nella zona nord della città: l’incendio è arrivato fino all’oasi verde nel punto più alto delle colline di Pentimele

Un angolo verde a pochi passa dalla città, purtroppo ancora vittima di un incendio. Una colonna di fumo, visibile in tutta la città di Reggio Calabria, si è innalzata dalle colline di Pentimele. Le fiamme divampano sul versante nord, quello che si è affaccia sul quartiere di Archi, proprio di fronte allo stabile che ospita la sede della redazione di StrettoWeb. Una situazione che ha creato parecchia allerta, vista la presenza ravvicinata della nota colonnina di benzina Agip in via Nazionale Pentimale, si auspica dunque un intervento tempestivo per domare le fiamme il prima possibile ed evitare conseguenze più gravi. In alto le FOTO in diretta.