Reggio Calabria, ennesimo crollo di un grosso ramo dei Ficus secolari del Lungomare: il Comune aspetta il morto prima di intervenire?

31 Luglio 2020 11:45

Reggio Calabria, tragedia sfiorata sul Lungomare Falcomatà: nella serata di ieri è crollato l’ennesimo grosso ramo di uno dei Ficus secolari

Continuano a perdere pezzi i Ficus Magnolioides secolari che adornano il Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria. Nelle serata di ieri infatti, poco dopo il tramonto, da uno di questi alberi è crollato a bordo strada un grosso ramo. In quell’istante non passavano fortunatamente né persone e né auto, quindi non si è fatto registrare alcun danno. La situazione comunque non va sottovalutata, anzi da tempo giungono da parte di cittadini ed enti segnalazioni sullo stato di salute di sofferenza in cui versano i Ficus: questi grandi alberi sono una eccezionale testimonianza della singolarità del clima che caratterizza lo Stretto, nel contesto del lussureggiante Lungomare, quindi meriterebbero maggiore cura e interventi di tutela. Si rischia non solo di mandare perduto col tempo un grosso patrimonio della città, ma che davvero un giorno avvenga una terribile tragedia a qualche pedone di passaggio.