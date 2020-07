24 Luglio 2020 11:55

Reggio Calabria: degrado ed incuria in via Collina degli Angeli lungo la strada che porta a santuario di Sant’Antonio

Situazione di degrado ed incuria a Reggio Calabria in via Collina degli Angeli lungo la strada che porta a santuario di Sant’Antonio. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, l’area è caratterizzata dalla presenza di sterpaglie e residui di immondizia. Un lettore scrive: “è da circa 5 anni che non vengono a pulire questo pezzo di strada. Più volte ho scritto al sindaco ma non ho ricevuto risposte”.