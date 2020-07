Reggio Calabria, segnala al Comune per mesi degrado di piazza Milano ma non interviene nessuno e allora pulisce tutto da solo: il nobile gesto di un cittadino [FOTO]

27 Luglio 2020 23:44

Reggio Calabria, dove la gente è costretta ad auto-pulirsi la città: il gesto nobile di un cittadino non può che evidenziare le condizioni di degrado e abbandono in cui versa ogni quartiere

Il degrado, l’abbandono e l’incuria a Reggio Calabria sono purtroppo tre elementi che quotidianamente saltano agli occhi di tutti. La città è sempre più sommersa dai rifiuti e da erbacce che spesso creano disagi ai pedoni. Un cittadino, Massimo Bevilacqua, residente in piazza Milano, ha provveduto in autonomia e senza l’aiuto di nessuno, a togliere i rifiuti che ne creavano una vera e propria discarica e a tagliare le erbacce alte più di due metri dopo che nonostante le ripetute segnalazioni, nessuno era intervenuto a ridare decoro alla piazza. Un gesto nobile e ammirevole che qualifica la bontà di quei cittadini troppo facilmente etichettati come “lordazzi”, proprio da parte di quegli amministratori che invece hanno abbandonato la città e sono i primi responsabili del malfunzionamento della raccolta dei rifiuti e della mancanza di cura del verde.