Reggio Calabria: atti vandalici ai danni dell’area giochi di Via Udine [FOTO]

2 Luglio 2020 18:42

Reggio Calabria, La Strada: “apprendiamo con grande sgomento del vandalismo perpetrato ai danni dell’area giochi di Via Udine”

“Apprendiamo con grande sgomento del vandalismo perpetrato ai danni dell’area giochi di Via Udine. Ci uniamo all’indignazione dell’attuale Sindaco che proprio oggi ha denunciato il fatto”, è quanto scrive in una nota il collettivo “La Strada”. “Certi di fare cosa gradita –prosegue la nota- diamo un nostro contributo, in modo da circostanziare meglio la sua denuncia di Pubblico Ufficiale: inviamo delle foto della stessa area scattate rispettivamente nel luglio 2019, nell’ottobre 2019 e il 5 maggio del 2020. Dopo ognuno di questi sopralluoghi abbiamo avanzato proposte tecniche e concrete per il ripristino, la cura e il controllo, nonché la manutenzione di quell’area giochi. Purtroppo in un anno non si è avuta occasione di recepirle. Ma adesso è ora di prendere i vandali, chi ha visto qualcosa di quanto accaduto da prima di luglio 2019 a luglio 2020 aiuti a individuarli. Dobbiamo essere una comunità e occorre esserlo sempre, e tempestivamente. Attuiamo la manutenzione ordinaria delle aree pubbliche, la cura costante coinvolgendo la comunità del territorio, prima forma di contrasto attivo ai vandali. Solo così chi distrugge saprà che la vera Reggio è un’altra cosa”, conclude la nota.