Reggio Calabria: 30enne cade in un burrone riportando diversi traumi, salvato dal Soccorso Alpino

11 Luglio 2020 17:16

Reggio Calabria: questa mattina la Stazione Aspromonte del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria è intervenuta per soccorrere un 30enne in località Limina, il quale, mentre andava alla ricerca di origano selvatico, scivolava lungo un pendio procurandosi diversi traumi

Questa mattina, su richiesta della Centrale operativa del 118 di Reggio Calabria, la Stazione Aspromonte del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria è intervenuta per soccorrere un trentenne nel Comune di San Giorgio Morgeto in località Limina, il quale, mentre andava alla ricerca di origano selvatico, scivolava lungo un pendio procurandosi diversi traumi. Mentre una Squadra partiva con l’automezzo per raggiungere da terra il luogo dell’incidente, una seconda squadra del Soccorso Alpino, invece, veniva imbarcata sull’elicottero del V Reparto Volo della Polizia di Stato di Reggio Calabria, riuscendo così a raggiungere il malcapitato anche grazie alle indicazioni e alla collaborazione dei carabinieri di San Giorgio Morgeto della Compagnia di Taurianova. Giunti sul posto e immobilizzato con i presidi sanitari, l’uomo veniva imbarellato e trasportato dal Soccorso Alpino con tecniche alpinistiche in un luogo adatto per utilizzare il verricello dell’elicottero della Polizia di Stato, che da 70 metri da terra riusciva ad issare a bordo la barella e a consegnare, successivamente, l’uomo ai sanitari del 118 a Reggio Calabria.