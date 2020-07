Reggina, i calciatori fanno rientro in città. Menez: “si ricomincia!”, Liotti già sottoposto al tampone [FOTOGALLERY]

20 Luglio 2020 13:28

I calciatori della Reggina sono attesi oggi in città, inizia ufficialmente il ritiro estivo: le foto pubblicate sui social dai calciatori

Questa mattina prestissimo si sono aperte le porte del Centro Sportivo “Sant’Agata”, i calciatori stanno facendo rientro in città e a spicciolata stanno arrivando in sede per sottoporsi al test del tampone. La promozione in Serie B ha generato molto entusiasmo all’interno della squadra allenata da mister Mimmo Toscano e, nonostante siano passati diversi giorni dall’ufficialità, questo clima di gioia e determinazione non si è ancora affievolito. Anzi, il gruppo è ancora molto compatto. Lo dimostra la storia pubblicata da Rolando su Instagram, che riprende il compagno Liotti mentre svolge i controlli di rito. Sta per arrivare anche il nuovo acquisto Jeremy Menez, che scrive: “oggi partenza per Reggio. Si ricomincia!”. E’ già giunto in riva allo Stretto invece Sarao, che fa uno scatto ai cancelli di ingresso dell’impianto di Via delle Industrie. Viaggio in auto per Bellomo, Loiacono e Sounas che quindi saranno a Reggio tra poco. In alto la FOTOGALLERY con i post pubblicati dai calciatori.