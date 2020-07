Reggina, giorni decisivi per la conferma di Rivas. L’agente dà le ultime novità

10 Luglio 2020 16:15

Rigoberto Rivas si è rivelato fondamentale nel girone di ritorno per la cavalcata della Reggina: la conferma del prestito è ad un passo, firmerà anche il rinnovo con l’Inter

La Reggina ha scelto di confermare Rigoberto Rivas. Ad annunciarlo è l’agente Filippo Pacini, nel corso di un’intervista al portale sudamericano diez.hn. Come riportato da StrettoWeb, la società amaranto è rimasta ben impressionata dal calciatore honduregno e ha subito deciso di chiedere all’Inter di prolungare il prestito per godere delle sue prestazioni anche per il campionato di Serie B. “La prossima settimana firmeremo il rinnovo con i neroazzurri sino al 2023”, ha esordito il procuratore del giovane attaccante. “Resterà alla Reggina per un altro anno, è la soluzione migliore per valorizzare il ragazzo”, una pedina molto importante per lo scacchiere di mister Domenico Toscano, che dunque potrà ancora contare sull’imprevedibilità di una seconda punta di movimento in grado di dare freschezza e velocità al gioco d’attacco. E’ necessario sottolineare che Rivas è un classe ’98, quindi la sua presenza in rosa non va assolutamente ad intaccare la regola che impone il limite massimo di 18 calciatori Under 23.