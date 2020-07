Puli-AMO Messina torna in attività: sabato 16 una nuova iniziativa pubblica

10 Luglio 2020 14:37

Come prima iniziativa del 2020 il gruppo Puli-AMO Messina ha organizzato un intervento per riqualificare la neobattezata “scalinata Latina” antistante fontana Arena sul viale boccetta

A seguito dello stop imposto dal diffondersi del covid-19, i volontari di Puli-AMO Messina sono pronti per tornare alle loro consuete iniziative volte alla valorizzazione delle aree cittadine trascurate, ignorate ed abbandonate.

Analogamente a quanto già accaduto in passato, per questo primo evento del 2020 il gruppo attenzionerà una scalinata, la cui funzioni in termini infrastrutturali viene considerata strategica da Puli-AMO Messina in funzione delle caratteristiche morfologiche della città di Messina.

“Pur non avendo trovato il nome di questa scalinata (che per comodità identificheremo col nome di ‘Latina’, richiamando la via da cui si snodano le rampe), sappiamo per certo la sua importanza strategica, mettendo in comunicazione il viale Boccetta con la circonvallazione”, si legge nel post Facebook in cui il gruppo pubblicizza la sua iniziativa, invitando a partecipare la cittadinanza.

“Di bella architettura con generoso utilizzo di pietra lavica, questa scalinata presenta inoltre un singolare passaggio sotterraneo, probabilmente riconducibile ad un antico acquedotto. Nota dolente: il suo ingresso è reso inaccessibile dalla mole spropositata di rifiuti!”.

L’intervento finalizzato al ripristino del decoro della scalinata, che si trova in via Latina, di fronte la fontana Arena sul viale Boccetta, avrà luogo sabato 11 luglio a partire dalle 16.

Cosa portare

Il gruppo propone anche un elenco di attrezzature di cui i volontari si potrebbero dotare per partecipare all’iniziativa:

“Per partecipare alle nostre iniziative è sufficiente solo la “BUONA VOLONTA! Tuttavia, essendo iniziative autofinanziate dai singoli volontari, saranno ben graditi:

– Guanti in lattice

– Guanti da giardiniere

– Scope da esterno e palette

– Cesoie o forbici da giardinaggio

– Rastrelli.

– Sacchi grandi (non quelli neri)”

Precauzioni anti covid

Qualche raccomandazione viene fatta anche in merito alle precauzioni anti-covid: “Essendo iniziative all’aperto, l’uso della mascherina non è obbligatorio. Tuttavia, qualora non fosse possibile rispettare le distanze di sicurezza, Puli-AMO Messina provvederà a fornire gratuitamente mascherine e guanti in lattice”.

Un’iniziativa priva di colore politico

Infine Puli-AMO Messina sottolinea come l’iniziativa non incarni alcuna anima politica: “Tutti gli eventi finora realizzati hanno lo scopo primario di riscoperta di luoghi spesso abbandonati, ignorati o non sufficientemente valorizzati, nella speranza di risvegliare quel senso di appartenenza da anni assopito negli animi dei messinesi. Civiltà, bellezza e rispetto devono essere la nuova costante per una società migliore”.