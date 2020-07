Poste italiane: a Reggio Calabria e provincia un altro passo verso la normalità

10 Luglio 2020 13:21

Da oggi l’attesa del proprio turno può essere effettuta all’interno dei locali di diversi Uffici postali di Reggio Calabria e provincia

Da oggi è possibile tornare ad attendere il proprio turno allo sportello all’interno dei locali degli Uffici Postali ubicati in via Miraglia (Poste centrali), di via Vittorio Veneto e di via del Gelsomino per i quali è nuovamente attivo anche il servizio di prenotazione online del ticket. Poste Italiane, infatti, nel pieno rispetto delle norme attualmente in vigore per limitare il diffondersi del Covid-19 e in parallelo con l’evolversi in positivo della situazione sanitaria, sta provvedendo a ripristinare gradualmente la consueta operatività negli Uffici Postali. Accanto al programma di riaperture degli Uffici e degli orari al pubblico “pre-Covid”, l’Azienda ha installato all’interno di altri 4 sedi della provincia di Reggio Calabria (Locri, Siderno, Gioia Tauro e Bagna Calabra) e in circa 1.100 in tutta Italia, una segnaletica orizzontale per indicare alla clientela come comportarsi durante l’accesso e il transito nei locali, consentendo un’attesa più confortevole e supportando i clienti per il mantenimento di un corretto distanziamento sociale. Poste Italiane, nel sottolineare la costante attenzione alle esigenze della clientela, coglie l’occasione per ribadire l’invito a recarsi presso gli Uffici Postali esclusivamente nei casi di inderogabile necessità e comunque muniti di appositi strumenti di protezione individuali.