Il Tunnel di distrazione di massa e il peccato originale del Ponte sullo Stretto

10 Luglio 2020 17:18

Ponte sullo Stretto, l’inaccettabile speculazione del tunnel utilizzato per affossare il collegamento stabile dello Stretto e le ragioni tecniche di un’alternativa “improponibile”

Il 3 ottobre 1982 usciva in edicola lo storico Topolino n° 1401 dedicato al Ponte sullo Stretto di Messina, con la leggendaria storia di Elisa Penna e Giorgio Pezzin “Zio Paperone e il ponte di Messina“, disegnata dal mitico fumettista Giorgio Cavazzano. Zio Paperone sogna di realizzare il “Ponte di Messina” fiutando l’affare dell’investimento che consentirebbe di eliminare i disagi delle code per l’attraversamento dello Stretto, ripagandosi con gli incassi del pedaggio. A costruire il Ponte, però, è l’acerrimo rivale Rockerduck che, con escamotage criminali, ruba a Paperone l’idea ma inaugura un’opera instabile, destinata a consumarsi troppo in fretta (la storia completa è nella fotogallery scorrevole in alto). E quindi siamo punto e a capo: il Ponte sullo Stretto non c’è nella realtà dell’Italia del 2020, così come non c’era nel fantastico mondo dei Paperi di 38 anni fa. Ma il parallelismo tra le fantasie dei fumettisti di allora e la realtà politica di oggi si esalta nelle figure di Paperone e Rockerduck rapportati alle menti amministrative che governano il nostro Paese. Paperone, infatti, mobilita i migliori tecnici che lavorano a lungo e superano enormi difficoltà ingegneristiche, spronati dall’entusiasmo della sfida del progresso scientifico, mentre Rockerduck inizialmente si disinteressa alla realizzazione della grande opera ma pur di impedire che la realizzi l’odiato rivale, fa di tutto per sabotarne l’iniziativa. Infine, gli ruba l’idea e lo costruisce davvero, anche se sbaglia i calcoli e il Ponte crolla. Più che una vignetta, sembra proprio la storia politica dell’Italia e del Ponte, con la differenza che questi scappati di casa non sono in grado neanche di rubare il progetto originale (nonostante qui gli autori glielo regalerebbero gratis!) e realizzarlo davvero.

Pur di non realizzare il Ponte, autorevoli esponenti del governo Pd-M5S hanno rispolverato i progetti del tunnel sottomarino che erano già stati scartati 40 anni fa per le difficoltà tecniche di realizzazione. Il tema, ovviamente, non è quello tecnico: siamo nel 2020 ed è più che giusto chiedere ed ottenere aggiornameni e adeguamenti basati sulle ultime scoperte tecnologiche rispetto al progetto definitivo, che è stato realizzato ormai quasi 20 anni fa. Ma quel progetto definitivo c’è e non si può ignorare, perchè c’è soprattutto un lunghissimo iter tecnico e burocratico che è già stato superato: se l’idea del tunnel è un tranello per ricominciare tutto daccapo, e quindi perdere altri 40 anni, si tratta di una speculazione inaccettabile. Quanto c’è da aggiornare e ammodernare si può fare in sede di progettazione esecutiva dei lavori e delle opere, partendo dal punto in cui tutto si era fermato ed evitando di dilapidare lo straordinario patrimonio di conoscenze (e denari) fin qui investito dallo Stato per unire Calabria e Sicilia.

Ci auguriamo che non si ripeta a livello nazionale quanto la città di Reggio Calabria ha subito per gli egoismi, le invidie e le gelosie della politica locale con il sindaco uscente, Falcomatà (Pd) che ha stralciato il progetto del Waterfront realizzato dall’archistar Zaha Hadid soltanto perchè ideato e voluto dall’odiato predecessore di destra Scopelliti, nonostante tutte le opere fossero già garantite da due finanziamenti, uno a valere sul Decreto Reggio per un importo di 52 milioni di euro e il secondo a valere su fondi POR – PISU (Progetti Integrati di Sviluppo Urbano), per un importo di 16 milioni di euro.

Sul Ponte è stato Berlusconi a metterci anima, cuore e concreti atti di governo: è il peccato originale. Possiamo mai noi grilloidi antikasta, adesso che siamo arrivati a Palazzo Chigi e abbiamo votato per le Olimpiadi che non volevamo, abbiamo dato la gestione del nuovo Ponte di Genova ai Benetton che contestavamo come fossero la peste, abbiamo messo l’obbligo addirittura del vaccino anti-influenzale mentre eravamo no-vax e stiamo aderendo persino al MES, realizzare anche il Ponte sullo Stretto? Ci manca solo questo che, se lo facessimo davvero, ci chiamerebbero Forza Italia e figliocci del Cav. Invece il tunnel non si può fare e non si farà, ma almeno allunghiamo il brodo e inganniamo qualche allocco.

A tal proposito, sul Quotidiano del Sud di oggi Roberto Di Maria, Ingegnere Civile Trasportista, Dottore di ricerca in Ingegneria delle Infrastrutture dei Trasporti ed esperto di ponti e mobilità, ha spiegato perchè – sotto il profilo tecnico – quella del tunnel al posto del Ponte è una scelta “improponibile” per collegare Calabria e Sicilia. Può funzionare benissimo, invece, per affossare definitivamente il grande sogno del collegamento stabile.

Ecco l’articolo dell’ing. Di Maria: