Movida: caos a Palermo, agenti aggrediti [DETTAGLI]

11 Luglio 2020 19:26

Movida, controlli anti-Covid a Palermo: agenti aggrediti, i dettagli

La Polizia municipale ha sanzionato quattro locali nell’ambito dei controlli effettuati ieri sera per il rispetto delle misure di contenimento del Covid-19. Nel corso dei controlli alcuni agenti hanno dovuto chiedere l’intervento di altre pattuglie per completare le operazioni di sequestro. “Massima solidarietà agli agenti aggrediti – hanno detto il sindaco Leoluca Orlando e il vice sindaco Fabio Giambrone – e plauso per la professionalità dimostrata nel proseguire attività di controllo e repressione di comportamenti che non sono soltanto illeciti amministrativi, ma costituiscono un grave rischio per la salute di tutti”.