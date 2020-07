I Moti di Reggio, 50 anni dopo: iniziativa per ricordare le vittime della Rivolta [FOTO]

31 Luglio 2020 21:05

I Moti di Reggio, 50 anni dopo: tavola rotonda con i parenti delle vittime della Rivolta organizzato dal Movimento Sociale Fiamma Tricolore, Alleanza Calabrese, Centro Studi Tradizione e Partecipazione

Si è tenuto questa sera presso la sede del Movimento Sociale Fiamma Tricolore, in via Marconi, la tavola rotonda dal titolo “il sacrificio dei reggini per Reggio capoluogo”, nell’anniversario dell’assassinio di Santostefano. L’evento, organizzato dal Movimento Sociale Fiamma Tricolore, Alleanza Calabrese, Centro Studi Tradizione e Partecipazione, ha avuto la testimonianza dei parenti delle vittime della Rivolta a 50 anni dallo scoppio. Nell’anniversario dell’assassinio di Santostefano tavola rotonda con i parenti delle vittime. Al dibattito sono intervenuti Saverio Arcidiaco, segreteria provinciale Msi Fiamma Tricolore, Nicola Malaspina, Presidente Centro Studi Tradizione e Partecipazione, Enzo Vacalebre, presidente di Alleanza Calabrese e Francesco Attinà, ex consigliere comunale del MSI. Nel corso dell’evento sono stati ricordati le vittime ed il loro sacrificio, inoltre è stata donata una targa ricordo ai familiari dei martiri.