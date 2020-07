Messina: visita alla Capitaneria di Porto del Contrammiraglio Giancarlo Russo

10 Luglio 2020 12:53

Visita del Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, Contrammiraglio Giancarlo Russo, alla Capitaneria di Porto di Messina

Il 9 e 10 luglio 2020 il Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, Contrammiraglio (CP) Giancarlo RUSSO, ha visitato la Capitaneria di porto di Messina – Autorità Marittima dello Stretto, nell’ambito delle periodiche verifiche sull’efficienza dei servizi d’istituto resi all’utenza marittima. Con l’occasione l’Ammiraglio RUSSO, accompagnato dal Comandante della Capitaneria di Porto, Capitano di Vascello (CP) Gianfranco REBUFFAT, ha incontrato nelle diverse sedi S.E. il Prefetto di Messina Dott.ssa Maria Carmela LIBRIZZI, il Vice Sindaco ing. Salvatore MONDELLO, nonché il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina Dott. Maurizio de LUCIA ed il Generale di Corpo d’Armata Carmelo BURGIO, Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber” di Messina, al fine di consolidare il rapporto di proficua collaborazione tra le istituzioni. Nel corso della visita il Direttore Marittimo ha inoltre incontrato una rappresentanza del personale militare e civile dell’organico in forza alla Capitaneria di porto di Messina, per manifestare il proprio apprezzamento per l’impegno profuso nel quotidiano assolvimento dei compiti d’istituto a servizio della collettività, augurando altresì i migliori auspici in vista dell’imminente stagione balneare 2020 caratterizzata, quest’anno, dalle limitazioni ed accorgimenti legati al fenomeno epidemiologico COVID – 19. A conclusione della visita ispettiva l’Ammiraglio Russo ha ricevuto i rappresentanti dei servizi tecnici nautici (piloti, rimorchiatori ed ormeggiatori) operanti nei porti di Messina e Tremestieri, per un confronto circa l’attuale situazione dei traffici navali registrati nel Compartimento marittimo e delle maggiori problematiche legate alla attuale contingenza economica