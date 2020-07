Messina, il Pd si organizza con Bartolotta segretario e Saitta presidente: “De Luca deludente, noi pronti a costruire l’alternativa per il rilancio della città” [INTERVISTA]

11 Luglio 2020 18:10

Messina, il Pd si organizza nell’Area Metropolitana con Nino Bartolotta segretario ed Antonio Saitta presidente: “pronti a costruire un campo largo di Centro/Sinistra con movimenti civici in opposizione a De Luca”

Si è svolta ieri sera la riunione dell’assemblea provinciale del Partito Democratico dell’Area Metropolitana di Messina. Nel corso del partecipato evento sono stati eletti gli organismi dirigenti con l’elezione di Nino Bartolotta a segretario dei Dem e Antonio Saitta presidente del partito di Zingaretti. Durante il dibattito è stato chiaro l’orientamento del Pd nei confronti dell’amministrazione comunale guidata da Cateno De Luca: opposizione chiara e netta e costruzione immediata di un’alternativa credibile. Lo conferma ai microfoni di StrettoWeb lo stesso Saitta: “i cittadini alle scorse elezioni comunali ci hanno mandato all’opposizione ed il nostro compito è quello di vigilare rispetto alle cose che vengono fatte. Abbiamo l’obiettivo sin da subito di creare un’alternativa chiara al deludente governo di De Luca costruendo un campo largo di Centro/Sinistra con vari movimenti civici”.