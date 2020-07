Messina, marito e moglie precipitano nella scarpata con il fuoristrada: delicata operazione di recupero per il trasporto in elisoccorso [FOTO e DETTAGLI]

7 Luglio 2020 18:04

Messina, l’incidente si è verificato questa mattina intorno alle 11

Oggi, intorno alle 11:00, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Patti sono intervenuti in località Librizzi (ME), con APS (autopompa serbatoio) e PICK-UP attrezzato, per un incidente stradale che ha coinvolto un uomo e la moglie. La dinamica ha coinvolto solo l’uomo che, imbracato con tecniche SAF (di derivazione Speleo Alpino Fluviale) è stato affidato alle cure del personale del 118 per le ferite riportate e trasportato, tramite elisoccorso, al Policlinico di Messina. La squadra, capitanata dal CSE Giuseppe Arena, ha potuto fare rientro intorno alle 14, dopo aver messo in sicurezza e bonificato la zona circostante. Sul posto anche i Carabinieri.