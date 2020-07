10 Luglio 2020 10:05

Messina: spettacolare incidente sull’A20. Auto si ribalta sul viadotto Calamo, due feriti trasportati al Pronto Soccorso da due ambulanze del 118

I Vigili del Fuoco del comando di Messina sono intervenuti, poco prima di mezzanotte del 10 Luglio, nella A20 Me/Pa, all’altezza del viadotto Calamo 1 prima di arrivare al Casello autostradale di Villafranca Tirrena, per un’incidente stradale che ha coinvolto una vettura. I due passeggeri sono stati trasportati al Pronto Soccorso da due ambulanze del 118. Sul posto la squadra VVF del Distaccamento Nord per la messa in sicurezza dell’ autovettura, la Polizia Stradale e operatori del CAS.