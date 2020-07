Mercato di “Campagna Amica”, da domenica in Calabria il mercato di Coldiretti che promuove prodotti e produttori locali

10 Luglio 2020 16:04

Domenica 12 luglio p.v. il mercato Campagna Amica dei prodotti e produttori locali di Coldiretti apre i battenti a Taverna (CZ), la cittadina che ha dato i natali a Mattia Preti, che si trova nella sila piccola. La location è di eccezione: il Sila science Park un parco naturalistico con il Museo F.A.T.A. che è l’acronimo dei 4 elementi naturali – fuoco, aria, terra, acqua – ai quali si rifà il progetto de “La città delle scienze ambientali” frutto di un azione di valenza strategica per lo sviluppo turistico locale realizzato nell’ambito del progetto integrato di sviluppo locale denominato “Natura: un ponte tra mare montagna “.La zona è limitrofa al Lago del Passante in Loc. Carbonello. “Si coniugheranno – afferma Pietro Bozzo direttore della Coldiretti Interprovinciale – aspetti culturali, paesaggistici e ambientali di assoluto valore con i prodotti dell’agricoltura calabrese e il cibo che nasce nelle aziende agricole del territorio. Il mercato di Campagna Amica, sarà nel segno della massima attenzione e sicurezza nel pieno rispetto delle prescrizioni legate al contenimento dell’emergenza sanitaria e si terrà ogni domenica. Il Mercato si pone l’obiettivo di coinvolgere i tanti appassionati della montagna con le rispettive famiglie che condividono i principi e i valori sociali di queste iniziative stimolandole a – #MangiareItaliano – che – conclude Bozzo -non è un semplice slogan. ma una scelta, importante e concreta, a difesa del Made in Calabria, del territorio, dell’economia e del lavoro.