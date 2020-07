Maltempo in Sicilia: temporali a Catania e Palermo, città sott’acqua [FOTO]

15 Luglio 2020 17:18

Maltempo in Sicilia: violento nubifragio a Catania e Palermo

Dopo i temporali di ieri, che hanno portato forti piogge e uno spaventoso tornado a Mineo, anche oggi un violento nubifragio si è abbattuto in Sicilia e soprattutto a Catania dove la città è stata sommersa dall’acqua.

Un violento nubifragio si è abbattuto anche su Palermo. La pioggia ha iniziato a cadere copiosa nel primo pomeriggio. La pioggia ha iniziato a cadere copiosa nel primo pomeriggio e da quel momento sono state tante le chiamate al centralino dei vigili del fuoco per strade allagate e disagi alla circolazione. Numerosi gli interventi per le grondaie pericolanti e per allagamenti nelle abitazioni a piano terra e nei magazzini. Impegnate le squadre dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine.