Le Ricette di StrettoWeb – Salsiccia con peperoni e patate

13 Luglio 2020 19:20

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione della salsiccia con peperoni e patate

Perfetto sia come secondo che come piatto unico, la salsiccia con peperoni e patate è un classico della cucina calabrese. Il panino farcito con queste squisitezze è un must della tradizione reggina infatti durante la festa patronale in onore della Madonna della Consolazione si gusta ovunque per le strade della città. I colori accesi di questo piatto ricordano il sole del sud dove si concentra la produzione di questi ortaggi estivi.

Difficoltà: facile

Preparazione: 15 minuti

Cottura: 25 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

2 peperoni

4 patate

4 nodi di salsiccia di maiale

1 ciuffo di basilico

Olio extravergine di oliva

Sale e origano

Preparazione

Lavate e tagliate in pezzetti i peperoni. Fate lo stesso con le patate e friggeteli insieme iniziando dalle patate. In un’altra padella sbollentate per circa 10 minuti la salsiccia ed eliminate la sua acqua di cottura. Tagliatela in tocchetti e ripassatela in padella con un filo d’olio prima di unirla ai peperoni ed alle patate. Condite con sale, olio ed origano e decorate con del basilico fresco.

Conservazione

Questa pietanza si conserva in frigorifero al massimo un paio di giorni.

Curiosità di questo piatto

Gli squisiti piatti realizzati con gli ortaggi dei nostri giardini hanno una origine contadina. Il gusto particolare dei peperoni si abbina perfettamente, in questo piatto, al sapore deciso delle salsicce calabresi. Anche la produzione di insaccati ha le sue radici nella civiltà contadina e la sua origine risale alla colonizzazione greca delle coste joniche calabresi. Una antica testimonianza si deve a Varrone, scrittore romano, che descriveva “una carne tritata, insaccata in un budello” appresa dai popoli del sud. La cultura del maiale, che in passato rispondeva al bisogno di sopravvivenza, oggi rimane viva in Calabria perché simbolo di condivisione ed appartenenza.

Il consiglio della zia

Le salsicce realizzate nelle macellerie calabresi sono piccanti o dolci come quella al peperoncino, al finocchietto o anche farcita con provola ed aromi. Sono un alimento nutriente e gustoso da consumare magari abbinate al peperoncino fresco e/o al succo di limone dal benefico potere sgrassante!