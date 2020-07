Le Ricette di StrettoWeb – Pasta e ceci con le cozze

11 Luglio 2020 20:00

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione della pasta e ceci con le cozze

La pasta e ceci con le cozze è un primo piatto che, con un accostamento a prima vista insolito, rispecchia la tradizione calabrese ed i suoi sapori legati sia al mare che alla terra. Questa ricetta rientra nella cucina tipica delle massaie abili nell’ utilizzare tutti gli ingredienti in loro possesso con risultati sorprendenti!

Difficoltà: facile

Preparazione: 15 minuti

Cottura: 25 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

200 gr. di orecchiette

500 gr. di ceci

800 gr. di cozze

200 gr. di pomodorini pachino

1 spicchio d’aglio

1 ciuffo di prezzemolo

Olio extravergine di oliva

Sale, rosmarino e peperoncino

Preparazione

Per realizzare questo piatto potete mettere a bagno i ceci la sera e cuocerli la mattina seguente a fuoco lento oppure potete utilizzare quelli già pronti. Lavate le cozze e mettetele in padella con un filo d’olio, coprite e fatele aprire a fuoco vivo. Quando le cozze saranno aperte sgusciatele, filtrate l’acqua di cottura e rimettete le cozze dentro la loro acqua. Fate soffriggere un trito di prezzemolo, aglio, rosmarino e peperoncino e aggiungete i pomodorini tagliati a metà, o in quattro, ed i ceci. Versate l’acqua filtrata delle cozze e portate a bollore. In un’altra pentola cuocete le orecchiette scolandole due minuti prima direttamente nel condimento. Portate a termine la cottura e aggiungete anche le cozze, mescolando bene. Aggiungete un filo di olio extravergine di oliva ed una spolverata di prezzemolo. Servite!

Conservazione

La pasta e ceci con le cozze va consumata subito.

Curiosità e benefici di questo piatto

Questa pietanza squisita, realizzata con ingredienti semplici, ripropone i sapori di un tempo e rientra fra i piatti unici essendo molto nutriente. La ricetta, infatti, unisce cereali e legumi, un accostamento tradizionale gustoso ma anche completo dal punto di vista nutrizionale. Le cozze, frutti di mare ricchi di antiossidanti e di proteine nobili, di vitamine C e B e di ferro biodisponibile, unite alla pasta e legumi non fanno altro che rendere ancora più prezioso questo piatto.

Il consiglio della zia

La pasta e ceci con le cozze è ottima sia calda che fredda. Se non gradite i ceci potete sostituirli con i fagioli, altrettanto buoni. Questo condimento si abbina ad hoc con la pasta mista spesso utilizzata con i legumi.