Klaus Davi risponde al Sindaco Sala: “visione schiavistica, come quella che ha caratterizzato il saccheggio del Meridione nel Dopoguerra”

11 Luglio 2020 15:20

“Solo l’idea di introdurre nuove gabbie salariali tra Nord e Sud legittima la più bieca e classistica disuguaglianza”: Klaus Davi non accetta le parole del Sindaco Sala

“La visione del Sud del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, mi ricorda quella colonialistica e schiavistica che comunque ha animato diversi governi della Repubblica del Dopoguerra, caratterizzati, più che da uno spirito solidaristico, dal saccheggio del Meridione”. E’ quanto dichiarato dal giornalista Klaus Davi, consigliere comunale a San Luca (RC) e candidato sindaco a Reggio Calabria, che continua: “Solo l’idea di introdurre nuove gabbie salariali tra Nord e Sud legittima la più bieca e classistica disuguaglianza, totalmente inaccettabile per una popolazione già fortemente provata dalla discriminazione. Soprattutto – conclude – alla luce dei dati Istat che certificano come il Mezzogiorno abbia pagato un prezzo molto più grave per l’effetto Covid”.