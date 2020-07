Reggio Calabria: convocato per martedì il Consiglio Regionale con all’ordine del giorno il Ponte sullo Stretto e le dimissioni di Callipo

11 Luglio 2020 23:20

Il Consiglio regionale è convocato per martedì 14 luglio alle ore 12,00 a Reggio Calabria presso Palazzo Campanella

Il Consiglio regionale è convocato per martedì 14 luglio 2020 alle ore 12,00 in Reggio Calabria Via Cardinale Portanova con il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di Provvedimento amministrativo n. 48/11^ d’Ufficio, “Presa d’atto delle dimissioni del Consigliere regionale Callipo” – Relatore Consigliere Mancuso;

2) Anticipazione di liquidità in favore degli enti del Servizio sanitario regionale di cui agli articoli 115 e 117 del D.L. 34/2020 – Informativa;

3) Proposta di provvedimento amministrativo n. 11/11^, di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Quadro di Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Calabria ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Atto di indirizzo” – Relatore Consigliere Molinaro;

4) Proposta di provvedimento amministrativo n. 14/11^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Bilancio di previsione 2020-2022 dell’Azienda Territoriale Residenziale Pubblica Regionale (ATERP Calabria)” – Relatore Consigliere Neri;

5) Proposta di provvedimento amministrativo n. 16/11^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Piano di azione coesione 2007/2013 – Rimodulazione piano finanziario e approvazione schede intervento” – Relatore Consigliere Neri;

6) Proposta di provvedimento amministrativo n. 35/11^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Bilancio di previsione 2020-2022 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPACAL)” – Relatore Consigliere Neri;

7) Proposta di provvedimento amministrativo n. 36/11^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: ” Atto di indirizzo per l’avvio del percorso di costruzione del Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus per il periodo 2021-2027 ” Relatore Consigliere Neri;

8) Proposta di provvedimento amministrativo n. 37/11^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Bilancio di previsione 2020-2022 dell’Ente per i Parchi Marini Regionali (EMPR) – Relatore Consigliere Neri;

9) Esame dello stato d’emergenza igienico-sanitaria in materia ambientale/ciclo dei rifiuti – Dibattito;

10) Ordine del giorno a firma dei Consiglieri Tallini, Pitaro V., Pietropaolo, Minasi “Sostegno alla candidatura di Tropea a capitale italiana della cultura 2022”.

11) Mozione n. 22 dei Consiglieri Tallini, Pietropaolo, Minasi, Arruzzolo, Graziano “In merito alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina”;

Stante l’emergenza epidemiologica in atto, si precisa che, giusta deliberazione UP n. 1 del 19 marzo 2020, i consiglieri regionali che si trovano in stato di quarantena, possono richiedere, con comunicazione da inoltrare al seguente indirizzo mail: settore.segreteriaassemblea@consrc.it, allegando apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, entro le ore 12:00 del giorno 13 luglio 2020, il collegamento in video conferenza. Si rammenta, infine, che per evitare situazioni di sovraffollamento, la seduta si terrà a porte chiuse e, pertanto, è consentito l’accesso al Palazzo e alle relative pertinenze solo ai Consiglieri, agli Assessori regionali e al personale espressamente autorizzato.