Messina, Cmbd su annullamento assunzioni AMAM: “Motivazione assurda”

10 Luglio 2020 11:24

Cambiamo Messina dal Basso critica la politica di gestione del personale del Comune: “Lega agli umori del Palazzo il destino occupazionale dei cittadini creando un clima che va a discapito della dignità dei lavoratori”

“La notizia di oggi è che le procedure di concorso indette da Amam a fine 2018 per la copertura di n.10 posti sono state annullate e quindi niente nuove assunzioni. Dopo avere illuso migliaia di persone e lanciato in pompa magna il bando di assunzione, con determina del 7 luglio 2020 viene revocato l’avviso pubblico di selezione del 31.12.2018. È quanto si legge in una nota rilasciata dal movimento Cambiamo Messina dal Basso. Il gruppo fa un’analisi complessiva delle vicende relative alla gestione personale da parte del Comune di Messina, al quale viene imputato un atteggiamento volto ad incentivare la precarizzazione nell’ottica di consegnare a Palazzo Zanca un’ulteriore leva di potere nei confronti della città, a discapito della dignità dei lavoratori.

“IL motivo? – si continua a leggere nel comunicato – Costa troppo riprotocollare tutte le 6000 domande con il nuovo sistema di protocollazione. Quanto si legge infatti nella determina d’annullamento ha dell’incredibile:

PREMESSO:



CHE entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande, fissato nelle ore 12 del giorno 30 gennaio 2019, sono pervenute, in forma cartacea ed elettronica, oltre 6.000 istanze di partecipazione, e che le stesse sono state tutte protocollate in ingresso, impiegando centinaia di ore;

CHE a Marzo del 2019 è stata introdotta la nuova piattaforma digitale comprendente anche il sistema di protocollazione cartacea e PEC, che ha sostituito il precedente;

CHE a seguito delle modifiche apportate al sistema gestionale informatico, si dovrebbero riprotocollare tutte le domande pervenute e registrate al protocollo preesistente, con ulteriore dispendio economico; – CHE sono stati richiesti dei preventivi per la preselezione, a società esterne specializzate in ricerca e selezione di personale, che, dati gli alti costi, non sono stati valutati positivamente.

Ritenuto dunque di dover procedere alla revoca in via di autotutela dell’avviso n. 2/2018 del 31/12/2018 tenuto conto che il recupero delle domande pervenute, la loro registrazione e la relativa preselezione comporterebbe per l’Azienda un costo, e ulteriore slittamento temporale, in atto non sostenibili;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno, a fronte di mutate esigenze organizzative e per il mutamento della situazione di fatto, procedere alla revoca in via di autotutela dell “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI E PROVA/COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DI (SELEZIONE 2/2018 DEL 31/12/2018) indetto con determina del 31/12/2018, n.356/2018…”

“La motivazione dell’annullamento del concorso è così assurda che non intendiamo crederci. In realtà le motivazioni potrebbero essere altre”, prosegue la nota del movimento.

Se a questo provvedimento, infatti, aggiungiamo che ieri è stato risolto il rapporto di lavoro con i dipendenti della società che gestiva da anni i servizi informatici dei cimiteri, qualcuno dei quali prestava servizio da oltre 15 anni; la vertenza di questi giorni degli autisti precari di ATM e dei letturisti di Amam; l’assunzione soltanto a tempo determinato di circa 100 lavoratori a Messinaservizi; gli attacchi continui ai dipendenti comunali ed il loro spostamento opinabile tra i dipartimenti di palazzo Zanca (l’ultimo dei quali quello della responsabile delle politiche culturali giovanili all’anagrafe di circoscrizione), per non parlare del contenzioso aperto con i tre dirigenti “licenziati”, si ha l’impressione che la politica di gestione del personale da parte dell’Amministrazione comunale e delle società partecipate si stia sempre più orientando a favorire ed incrementare la precarizzazione dei rapporti di lavoro, per creare aspettative occupazionali legando agli umori del “palazzo” il destino occupazionale di un numero sempre più vasto di cittadini, ed a mantenere una rigida ed autoritaria gestione del proprio personale, con la creazione di un clima di tensione che va a discapito della dignità dei lavoratori e della qualità dei servizi erogati.

Del resto si avranno disservizi nel rilascio di provvedimenti di polizia mortuaria a seguito, si dice, dell’entrata di un nuovo programma telematico, mentre Amam, ATM e Messinaservizi continuano a mantenere buchi nel proprio organigramma con evidenti disservizi.

Saranno inseriti nella relazione del secondo anno di attività anche questi ‘successi’ occupazionali?”