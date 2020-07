Autostrada Messina-Catania, il CAS dà il via ai lavori in notturna: il sopralluogo dell’assessore Falcone [FOTO E VIDEO]

15 Luglio 2020 13:30

Autostrada Messina-Catania: dopo l’avvio dei lavori in notturna da parte del CAS, l’auspicio dell’Assessore Falcone è che anche altri enti come Anas si omologhino alle direttive del Governo Musumeci

L’assessore ragionale alle Infrastrutture e alla mobilità Marco Falcone, ieri sera, ha effettuato un sopralluogo presso i cantieri del CAS lungo l’autostrada Messina-Catania che, finalmente cominciano ad essere effettuati di notte, mitigando così i disagi per gli automobilisti.

“Finalmente, col Governo Musumeci, i lavori in autostrada si fanno anche di notte – scrive Falcone sulla sua pagina Facebook. Siamo andati in sopralluogo sulla Catania-Messina, prima di andare a dormire. Questa deve diventare la normalità, come accade nel resto d’Italia: fare bene le opere senza causare disagi ai siciliani”.

L’auspicio dell’assessore è che adesso altri enti gestori come Anas prendano spunto dal CAS dando seguito alle indicazioni del Governo regionale.