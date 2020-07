16 luglio 2020, IMMAGINI, VIDEO, FRASI per gli auguri di buon onomastico a Carmelo, Carmela, Carmine e Carmen [GALLERY]

16 Luglio 2020 00:00

Il 16 Luglio è Festa della Santa Vergine Maria del Monte Carmelo: ecco immagini, video, frasi per gli auguri su Facebook e WhatsApp a Carmelo, Carmela, Carmine e Carmen

Oggi, 16 luglio, ricorre una delle feste mariane più sentite nella tradizione della Chiesa: la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Una delle devozioni più antiche e più amate dalla cristianità che è legata alla storia e ai valori spirituali dell’Ordine dei frati Carmelitani, uno dei più antichi nella storia della Chiesa. La festa liturgica fu istituita per commemorare l’apparizione del 16 luglio 1251 a san Simone Stock, all’epoca priore generale dell’ordine carmelitano.

Per l’occasione proponiamo una selezione delle più belle immagini (gallery in alto), frasi e video (in basso di seguito) per fare gli auguri di buon onomastico al tempo del Coronavirus alle persone che portano il nome Carmine, Carmen, Carmelo, Carmela.

Ecco le FRASI da condividere su Facebook e WhatsApp:

Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!

Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!

Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di buon onomastico!

Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Buon onomastico!

Buon onomastico, a te che hai il più dolce dei nomi, e festeggi il più importante degli onomastici!

Un nome, una garanzia! Auguro un buon onomastico ad una persona davvero speciale!

Mille pensieri affettuosi e auguri di cuore a te che sei una persona tanto speciale e unica!

Il calendario oggi dice che il tuo onomastico: tra tutti quelli che conosco che hanno il tuo stesso nome, di sicuro tu sei il più speciale!

Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti!

Sarebbe impossibile non ricordarsi di te il 16 luglio! Felice onomastico!

Hai il più splendido dei nomi, ed oggi sono felice di poter fare gli auguri al più fantastico tra i festeggiati!

Un grande bacio tutto per te, che hai un nome così speciale e famoso: ti auguro una giornata ricca di felicità! Buon onomastico!

