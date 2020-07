Il 16 luglio si ricorda la Santa Vergine Maria del Monte Carmelo: le IMMAGINI più belli per gli auguri di buon onomastico su Facebook e WhatsApp

15 Luglio 2020 19:00

Il 16 Luglio è Festa della Santa Vergine Maria del Monte Carmelo: ecco le immagini più belli per gli auguri su Facebook e WhatsApp

Domani, 16 luglio, ricorre una delle feste mariane più sentite nella tradizione della Chiesa: la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Una delle devozioni più antiche e più amate dalla cristianità che è legata alla storia e ai valori spirituali dell’Ordine dei frati Carmelitani.

Domani sarà il giorno dei regali e degli auguri: per l’occasione proponiamo una selezione di immagini (gallery in alto) da inviare su WhatsApp e Facebook per gli auguri di buon onomastico al tempo del Coronavirus a chi porta il nome Carmelo, Carmine, Carmen, Carmela.