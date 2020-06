Sicilia, miracolo all’ospedale di Palermo: è nata la bimba della donna positiva al Coronavirus

11 Giugno 2020 14:33

La bambina, nata prematura, è molto piccola e pesa 1.400 g: il tutto è stato necessario a causa delle gravi condizioni in cui versa la madre, positiva al Coronavirus, ricoverata all’ospedale Cervello di Palermo

Era in gravi condizioni la donna originaria del Bangladesh rientrata da Londra positiva al Coronavirus, la figlia comunque è nata in queste ore. I medici dell’ospedale Cervello di Palermo, dove la 34enne è ricoverata nel reparto di Rianimazione, hanno deciso di fare nascere la piccola con un parto cesareo straordinario, a causa dell’aggravarsi delle condizioni di salute della madre. La bambina, nata prematura, è molto piccola e pesa 1.400 g. “L’ulteriore aggravamento delle condizioni cliniche della paziente e in seguito all’ultimo consulto di stamattina tra intensivisti, ostetrici e neonatologi, che hanno svolto un importante lavoro di équipe – dice il primario della terapia intensiva del complesso ospedaliero, Baldo Renda – si è deciso di effettuare un taglio cesareo urgente ad inizio di trentesima settimana”. L’intervento, sottolinea Renda, “è andato bene, la bimba è stata affidata alle cure dei neonatologi e adesso la signora, che purtroppo ha una grave insufficienza respiratoria, è sedata e in coma farmacologico”. Dopo il parto, la piccola è stata trasferita nel reparto di Neonatologia per le cure necessarie.