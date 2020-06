Sicilia, venerdì 12 giugno arriva Salvini: in tour da Palermo a Messina, il programma completo

10 Giugno 2020 15:43

Matteo Salvini arriva in Sicilia: le tappe del leader della Lega, che toccherà diversi comuni in provincia di Palermo e di Messina

Matteo Salvini sarà in Sicilia venerdì. Un mini tour tra le provincie di Palermo e Messina, dopo le tappe nelle altre regioni meridionali. La visita del leader della Lega dovrebbe partire dal capoluogo siciliano, con una conferenza, probabilmente in una delle ville storiche di Bagheria, con il neoassessore ai Beni Culturali del Carroccio, Alberto Samonà. “Oltre 40mila ingressi nei musei e nei parchi siciliani: ha ragione il nuovo assessore leghista ai Beni culturali, Alberto Samonà: il miglior vaccino è la bellezza. Quest’estate niente isole straniere ma vacanze italiane”, ha scritto nei giorni scorsi Salvini su Facebook. Al suo arrivo prevista nel tragitto dall’aeroporto alla città una sosta a Capaci alla stele che ricorda la strage del 1992. Dopo l’incontro con l’esponente leghista nella giunta regionale, l’ex ministro dell’Interno, dovrebbe andare a Cefalù, per affrontare i problemi del comparto turistico. Poi il tour si sposterà verso lo Stretto. Visiterà Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, dove in autunno si terranno le votazioni comunali, per poi spostarsi a Messina dove dovrebbe traghettare insieme al sindaco Cateno De Luca, che con la Lega ha avviato un dialogo. Con lui ci saranno i deputati dell’Isola, l’assessore Samonà, e i leader regionali Fabio Cantarella e Igor Gelarda.