Matteo Salvini a Tropea incontra l’imprenditore che offre le vacanze gratis ai medici: “gesto non scontato” [FOTO]

13 Giugno 2020 19:12

Matteo Salvini chiude il mini tour in Calabria a Tropea: “guardando questo mare dico: facciamoci la vacanza in Italia, abbiamo il mare più bello del mondo”

Si conclude il tour di Matteo Salvini in Calabria a Tropea dopo gli incontri a Reggio e Maropati. Il leader del Carroccio: “ho deciso di trascorrere questo fine settimana al Sud e non in una villa romana, perché qui stanno i problemi veri. Qui serve lavoro lavoro lavoro. Sono orgoglioso che Calabria e Sicilia abbiano due assessori leghisti con deleghe così importanti, al patrimonio e ai beni culturali”. “Guardando questo mare dico: facciamoci la vacanza in Italia, abbiamo il mare più bello del mondo”, sottolinea.

Salvini a Tropea ha incontrato l’imprenditore che offre le vacanze gratis ai medici che hanno lottato contro il Coronavirus

Matteo Salvini nella sua ultima tappa del tour in Calabria, a Tropea, ha incontrato Francesco Stefanelli, l’imprenditore che ha proposto un soggiorno gratuito di una settimana all’interno della sua struttura ai medici che hanno lottato contro il Coronavirus. L’ex Ministro si rivolge all’albergatore: “hai fatto un gesto bellissimo e non scontato”.

Salvini in Calabria: “ho incontrato Santelli”

Nell’ultima tappa del tour in Calabria, Matteo Salvini annuncia: “ho incontrato la presidente Jole Santelli. Abbiamo parlato, tra gli altri, del problema rifiuti che è un tema su cui si sta lavorando perché il tutto venga risolto fapidamente”.