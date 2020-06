Salvini a Maropati: “tutto il sostegno della Lega alla Cooperativa Sociale Futura” [FOTO]

13 Giugno 2020 16:36

Salvini: “bella visita alla Cooperativa Sociale Futura di Maropati che accoglie, aiuta e reinserisce persone con disabilità mentale”

Prosegue il tour in Calabria per Matteo Salvini. Dopo l’inaugurazione di questa mattina della sede provinciale della Lega a Reggio, poco fa, il leader della Lega ha visitato la Cooperativa Sociale Futura a Maropati. L’ex ministro degli Interni afferma: “Bella visita alla Cooperativa di Maropati Reggio Calabria che accoglie, aiuta e reinserisce persone con disabilità mentale. Bravi! Da parte mia e da parte dei sindaci e degli amministratori della Lega in Calabria tutto il nostro sostegno. Grazie per il tempo che mi avete dedicato e grazie per quello che fate”, conclude.