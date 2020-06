11 Giugno 2020 16:34

Salvini torna in Calabria: sabato tour tra Reggio, Maropati e Tropea. Nella città dello Stretto inaugurerà la sede provinciale della Lega

Torna in Calabria, il leader della Lega, Matteo Salvini per un mini tour sabato 13 giugno. L’ex Ministro degli Interni sarà a Reggio Calabria alle ore 11:00 con l’inaugurazione della nuova sede del Carroccio, alle 14:00 sarà a Maropati per visitare la Cooperativa Sociale “Futura”. Ultimo appuntamento alle 16:00 a Tropea per una visita al Centro Storico.

Salvini: “la ‘ndrangheta fa schifo, in Calabria con gente perbene”