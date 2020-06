29 Giugno 2020 15:05

Reggio Calabria, bloccata la strada con i rifiuti in via Sbarre sulla salita della Farmacia Igea

Prosegue l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria: ormai da numerose settimane la città vive con l’incubo spazzatura dal centro alla periferia. In via Sbarre nei pressi della Farmacia Igea, divampa la protesta: da questa mattina bloccata la strada con l’immondizia come si evince dalle foto a corredo dell’articolo.