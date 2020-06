Le Ricette di StrettoWeb – Pasta al limone e cipolla rossa di Tropea

11 Giugno 2020 13:00

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione della pasta al limone e cipolla rossa di Tropea

Questa ricetta della pasta al limone è incredibilmente gustosa e soprattutto sana. La rapidità di preparazione è un altro dei motivi per cui suggerisco di provarla. Un grande dietologo, che ho il pregio di conoscere, ha inserito questo primo fra i piatti proposti in una sua dieta e, dopo averlo provato, è diventato un must!! Gli ingredienti calabresi con i quali si realizza sono pochi e sani ma il risultato finale è eccezionale.

Difficoltà: facilissima

Preparazione: 5 minuti

Cottura: 10 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: molto basso

INGREDIENTI

320 gr. di pasta corta

2 limoni

1 cipolla rossa di Tropea

1 cucchiaio di capperi

2 cucchiai di olive verdi

Olio extravergine di oliva

Sale

Peperoncino rosso

Preparazione

Premete due limoni e versate il succo in una padella. Unite la cipolla, già affettata, i capperi, le olive ed il peperoncino. Versate anche un filo di olio extravergine di oliva e fate cuocere a fiamma bassa, mescolando, finchè le cipolle non acquistano morbidezza ed un particolare colore rosa e, se occorre, aggiungete acqua di cottura della pasta. Cuocete la pasta e scolatela prima per concludere la cottura in padella. Amalgamate bene la pasta col condimento al limone e servite.

Conservazione

Potete conservare questa pasta anche se il modo migliore per consumarla è appena pronta.

Curiosità e benefici di questo piatto

La cipolla rossa di Tropea, famosa in Italia e non solo, è fantastica da un punto di vista nutrizionale e terapeutico: è ipocalorica ma è anche un’ottima fonte di potassio, ferro, vitamine e antiossidanti. Le proprietà di questo ortaggio remineralizzante sono antinfiammatorie, antibiotiche, depurative, diuretiche, antitumorali e antisclerotiche. Il suo consumo può migliorare l’ipertensione e ridurre i livelli di colesterolo e di zuccheri nel sangue. Se ai benefici della cipolla uniamo quelli del limone e del peperoncino, veri alimenti del benessere, non possiamo non cucinare questo primo sano e veloce.

Il consiglio della zia

Questo piatto insolito ma molto sfizioso, grazie alla particolare combinazione dei suoi ingredienti, diventa ancora più buono utilizzando la pasta integrale. Le proprietà benefiche delle cipolle rimangono completamente inalterate da crude.