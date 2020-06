Le Ricette di StrettoWeb – Insalata di mare con patate

25 Giugno 2020 20:00

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione dell’insalata di mare con patate

L’insalata di mare è un piatto unico estivo delicato ma nutriente. Ha una origine singolare infatti nasce dal recupero degli scarti della pesca ed è una pietanza non solo gustosa ma ricca di nutrienti come omega 3 e proteine. Le insalate di mare sono piatti mediterranei di cui esistono molte varianti ma quella di oggi è, forse, una delle più semplici e veloci da realizzare.

Difficoltà: facile

Preparazione: 20 minuti

Cottura: 30 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: medio

INGREDIENTI

4 patate

1 Kg di cozze

500 gr. di vongole

1 spicchio d’aglio

100 gr. di tonno sott’olio

1 ciuffo di prezzemolo

1 spicchio d’aglio

Olio extravergine di oliva

Succo di limone

Sale e pepe

Origano

Preparazione

Lessate le patate in acqua fredda salata, pulite le cozze e lavatele bene sotto l’acqua corrente insieme alle vongole. Disponetele in una ampia padella e fatele aprire a fuoco vivo. Quando sono pronte sgusciatele e mettetele da parte. Pelate e tagliate le patate e unitele ai molluschi ed al tonno. Condite con olio e succo di limone, insaporite con pepe nero, prezzemolo ed aglio tritato e aggiungete anche un pizzico di origano. Mettete al fresco l’insalata prima di servire e buon appetito!!

Conservazione

L’insalata di patate con cozze e vongole è un piatto da conservare in frigorifero per uno o due giorni al massimo.

Curiosità e benefici di questo piatto

L’insalata di mare nasce come antipasto e questa consuetudine di iniziare i pasti con qualcosa di sfizioso risale all’antica Roma dove la cena aveva inizio con un vero e proprio antipasto, chiamato “gustatio”, che prevedeva cibi appetitosi come ostriche, ortaggi e uova sode accompagnate da salse piccanti per stimolare l’appetito. I frutti di mare della nostra insalata permettono di fare il pieno di omega 3, antiossidanti e sali minerali e le cozze, in particolare, sono un integratore naturale energizzante.

Il consiglio della zia

Una insalata di mare senza patate si prepara con polpo, calamari, cozze, olive nere, cipolla rossa di Tropea e pomodorini pachino; si condisce con olio, limone, prezzemolo e pepe nero.