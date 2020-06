Reggio Calabria si tinge d’amaranto: la città è tutta per la Reggina, stemma e B gigante [FOTO]

8 Giugno 2020 23:03

Continua la grande festa a Reggio Calabria per la promozione della Reggina, la città è tutta colorata d’amaranto, la fotogallery con le immagini

E’ una giornata storica per la città di Reggio Calabria: si festeggia la promozione della Reggina in Serie B. Oggi è arrivata l’ufficialità del salto di categoria del club amaranto, dopo una cavalcata incredibile iniziata dalle prime giornate. Già dal primo pomeriggio i tifosi sono scesi in strada per festeggiare dopo un’attesa lunghissima: la prossima stagione tornerà il grande calcio. Scatenati anche i calciatori che si sono lasciati andare in un abbraccio con i tifosi prima in piazza Duomo e poi in Via Marina. La festa è continuata per tutta la serata, Reggio Calabria si è illuminata d’amaranto: dal Castello Aragonese a Palazzo San Giorgio, fino all’Arena. Il logo della Reggina è ovunque. Poi una grande B, simbolo atteso da troppo tempo. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.