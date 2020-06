Reggio Calabria, la denuncia dei cittadini di Spontone: “da svariati giorni dalla sera alla mattina siamo senza acqua”

12 Giugno 2020 10:31

Reggio Calabria, la denuncia dei cittadini di Spontone: “da parecchi giorni ormai la sera delle 20,30 fino al mattino alle 7 siamo privati del bene più prezioso ovvero l’acqua”

E’ chiara e netta la denuncia dei cittadini di Spontone, nella zona nord di Reggio Calabria. “Da parecchi giorni – scrivono i cittadini- ormai la sera delle 20:30 fino al mattino alle 7 siamo privati del bene più prezioso ovvero l’acqua. Ci rivolgiamo alle istituzioni perché è inaccettabile che una comunità venga lasciata per parecchie ore senza acqua soprattutto la mattina presto quando la gente si deve preparare per andare a lavorare, ma cosa facciamo andiamo in pigiama sui posti di lavoro? Ci portiamo il cambio e ci laviamo lì? O meglio andiamo al comune e ci laviamo? Vergogna al 2020, in un periodo dove ci dovrebbe essere più unione ecco cosa succede”, concludono.