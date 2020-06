Reggio Calabria: soccorsa tartaruga Caretta Caretta impigliata tra reti e detriti [FOTO]

22 Giugno 2020 11:55

Reggio Calabria: la tartaruga Caretta caretta si trovava a Villa San Giovanni proprio nella darsena dei traghetti

“La domenica di ieri per noi é stata all’insegna dell’ennesimo Sos per un piccolo esemplare di Caretta caretta bisognoso di aiuto. Lo abbiamo soccorso grazie alla Guardia Costiera di Villa San Giovani proprio nella darsena dei traghetti, impigliato in reti e detriti, e purtroppo anche con della lenza ingerita. Lo abbiamo ricoverato presso il nostro centro e sta già ricevendo le prime cure. L’abbiamo chiamata Mali (in croato vuol dire “piccolo”) e da una prima visita è apparsa abbastanza emaciata e denutrita, con un peso di soli 4kg, che per le sue dimensioni dovrebbe arrivare almeno a 7kg. La radiografia per fortuna non ha rilevato la presenza di amo da pesca. Purtroppo, però, il personale della Guardia Costiera che l’ha recuperata ci ha assicurato che aveva della lenza che fuoriusciva dalla bocca, che loro stessi hanno tagliato per liberarla dai detriti in cui era impigliata e il resto della lenza è stato ingoiato dalla tartaruga. Siccome con la radiografia la lenza non è visibile perché non è radiopaca, la faccenda si complica molto. Dovremo proseguire con indagini più approfondite, specialistiche e per noi molto costose. Se vi va di aiutarci a sostenere le sue cure trovate tutti i dettagli tra i commenti e sul nostro sito. Grazie di cuore!!”. Questo il post su facebook del Centro Recupero Tartarughe Marine di Brancaleone.