Reggio Calabria, sequestrata frutta e verdura al mercato di Piazza del Popolo e sequestrate ad Archi auto senza assicurazione

11 Giugno 2020 18:09

Reggio Calabria: controlli della polizia locale, verbali e sequestri

Nella mattinata di oggi la polizia locale di Reggio Calabria ha posto in essere due particolari servizi in materia commerciale e di viabilità stradale. In particolare il servizio operativo, agli ordini del dott. Giordano, ha implementato un massivo e penetrante controllo nella zona del mercato di Piazza del Popolo riscontrando numerose violazioni. Sono stati sottoposti a sequestro oltre 150 kg di frutta e verdura per vendita senza licenza e circa 1600 pezzi di altra merce varia non alimentare; ritirate due autorizzazioni revocate ancora in possesso dei commercianti decaduti, e comminate ulteriori 7 sanzioni per vendita irregolare ed una in materia anti covid 19. Le derrate alimentari sequestrate sono state donate in beneficenza. Il totale degli importi delle sanzioni contestate è stato pari a circa 20.000 euro.

Sul fronte della sicurezza stradale e del decoro urbano una squadra di operatori delle varie specialità diretta dall’istruttore Venanzio ha posto in essere un servizio di controllo nel quartiere Archi. Sono state rimosse e sottoposte a sequestro oltre 10 vetture prive di copertura assicurativa o prive di targa di riconoscimento. Dopo l’individuazione dei proprietari si è proceduto alla contestazione delle sanzioni per un importo pari a circa 5000 euro. Le attività hanno consentito la bonifica da rifiuti speciali di una zona a forte rischio di degrado urbano. Nei giorni scorsi erano stati sequestrati perché privi di copertura assicurativa ulteriori 4 veicoli.