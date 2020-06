Reggio Calabria, Neri: “al via il programma di pulizie straordinarie per le spiagge cittadine” [FOTO]

2 Giugno 2020 12:19

Con l’approssimarsi dell’avvio della stagione balneare, la Città di Reggio Calabria ha dato il via ad un piano straordinario per la pulizia delle spiagge su tutto il litorale cittadino. Il programma, attivato dall’Assessorato all’Ambiente di concerto con Avr, società titolare del servizio di igiene urbana sul territorio cittadino, è stato avviato in queste ore, in anticipo di qualche settimana rispetto allo scorso anno, e concluderà la sua prima fase nelle prossime due settimane. A darne notizia in una nota l’Assessore all’Ambiente Armando Neri che ha spiegato le modalità operative dell’attività appena avviata. Nello specifico, le operazioni sono già iniziate con la pulizia delle spiagge nell’area litorale del centro cittadino. I lavori sono iniziati nei giorni scorsi sul litorale di Pellaro e si concluderanno il 2 giugno, successivamente tra il 3 e il 4 giugno si continuerà si procederà con il litorale di Gallico, poi il 5 giugno l’area di Pentimele, l’8 e 9 giugno Catona, il 10 giugno l’area di Sabbie Bianche, nella zona di San Gregorio ed ancora l’11 e 12 giugno l’area della Sorgente e della Capannina nella zona sud. Le attività si stanno svolgendo ed avranno luogo durante le ore notturne e mattutine, tra le ore 4.00 e le ore 10.00. “Siamo consapevoli di quanto l’attività balneare rappresenti realmente una risorsa, anche in termini turistici e quindi occupazionali, per il tessuto economico della nostra Città – ha spiegato l’Assessore Neri – in questo senso ci siamo attrezzati quest’anno per partire in anticipo, seppur nel contesto inusuale che abbiamo vissuto negli ultimi mesi a causa dell’emergenza coronavirus, per arrivare pronti all’avvio della stagione estiva”.