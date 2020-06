Reggio Calabria, piazza Duomo blindata per l’incontro tifosi-Menez. Ma l’evento è già annullato da ieri [FOTO LIVE]

27 Giugno 2020 17:22

Reggio Calabria, piazza Duomo blindata per l’incontro tra i tifosi della Reggina e il nuovo acquisto Jeremy Menez: ma l’incontro è già stato annullato ieri

Piazza Duomo blindata. Grande dispiegamento delle forze dell’ordine nel centro di Reggio Calabria per evitare che tanti tifosi della Reggina possano assembrarsi vicino allo Store ufficiale del club. Presenza massiccia di Carabinieri e Polizia nonostante già ieri sia stato annullato l’evento che avrebbe permesso ai supporters amaranto di incontrare oggi alle 17 il nuovo acquisto Jeremy Menez per firmare autografi e scattare qualche foto. Questa la situazione attuale, come dimostrano le foto in alto.