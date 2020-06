Reggio Calabria, si aggrava la perdita di contrada Morloquio: strada a rischio crollo, residenti verso l’isolamento [FOTO]

29 Giugno 2020 10:23

Reggio Calabria, sta diventando drammatica la situazione della perdita idrica che provoca un grave dissesto stradale in contrada Morloquio

La situazione non è più sostenibile: la strada di contrada Morloquio rischia di crollare a causa della perdita idrica che da anni provoca un enorme dissesto stradale nel tratto collinare della contrada di Ravagnese. Il transito è diventato proibitivo con ogni mezzo, e i residenti rischiano di rimanere isolati. Si tratta di una dozzina di famiglie più la comunità alloggio Villa Sant’Elia che ospita oltre 20 pazienti e necessità ogni giorno di servizi e assistenza. L’intervento per la messa in sicurezza del tratto stradale è ormai urgente e improcrastinabile per la sicurezza dei cittadini, costretti quotidianamente a rispettare ristrettissime norme anti Covid come se fosse il flagello di Dio ma al tempo stesso abbandonati al degrado, alla sporcizia e a condizioni di pericolo molto più gravi e incombenti.