Reggio Calabria: inaugurato il Lido della Polizia di Stato a Pentimele [FOTO]

30 Giugno 2020 20:56

Reggio Calabria: inaugurata l’apertura per la stagione estiva del Lido della Polizia di Stato in località Pentimele

Questa sera, nella splendida cornice data dal tramonto sulle acque dello Stretto di Messina, è stata inaugurata l’apertura per la stagione estiva del Lido della Polizia di Stato, in località Pentimele di Reggio Calabria. Il Lido sarà aperto ogni giorno dalle 8.00 alle 20.00 per le attività di balneazione dei dipendenti della Polizia di Stato, dei convenzionati e degli ospiti, ed è possibile fruire del servizio bar e di ristorazione, anche nelle ore serali. In osservanza delle nuove norme riguardanti il contenimento della diffusione del Coronavirus, la Direzione, per evitare disservizi e situazioni di assembramento, ha dedicato uno specifico indirizzo mail alle prenotazioni ed al rilascio delle tessere che consentono l’ingresso al Lido a dipendenti e convenzionati.